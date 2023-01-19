RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:01

Re: ПриватБанк

  envyme1 написав:А с универсальной тоже можно открывать конверт депо? И нужно ли ещё открывать долраоваю карту, для того что бы получить $?

Проблема $ кдв открить?
Не каждое отделение отдаст новими $ , тем более разовий заказ 2400$
Я откривал диджитал и деньги падали на диджитал $
В первих 2400 били потертие пару купюр - "такие привезли"
На след день добрал с карти 260 + свои 50$ - дали ТРИ новенькими , опять же - "такие привезли".
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 23.11.14
Подякував: 729 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:38

Re: ПриватБанк

  Goodman написав:Проблема $ кдв открить?

Мабуть через те що на вхід кдв комісія, а на уні її немає
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 303
З нами з: 18.07.20
Подякував: 298 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:10

nighthawk5

долларовый кдв (!), на который упадет депо , чтобы снять без ком , а зачисление вклада на кдв будет без ком ибо целевое
soups65d542
 
Повідомлень: 43
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:17

Re: ПриватБанк

  nighthawk5 написав:Мабуть через те що на вхід кдв комісія, а на уні її немає
дочитивайте все сообщение в комплексе.
К Д В - карта ДЛЯ ВИПЛАТ. Зачем для нее вход? СМИСЛ?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 23.11.14
Подякував: 729 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:21

Re: ПриватБанк

  Goodman написав:Зачем для нее вход? СМИСЛ?

Ви мабуть не чули про всякі там Paypal i Payoneer і вже на мене капслочите)
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 303
З нами з: 18.07.20
Подякував: 298 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:51

Re: ПриватБанк

  nighthawk5 написав:Ви мабуть не чули про всякі там Paypal i Payoneer і вже на мене капслочите)

зате чув про всяких там бариг, що приймають оплату сугубо на КДВ :
гроші їм закинь, да ще за них коміс сплати.
я не приймаю перекази і не відправляю. кую залізо на батьківщині наявними інструментами.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 23.11.14
Подякував: 729 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:28

Re: ПриватБанк

Какой банк принимает ветхие купюры , баксы. С минимальной комиссией
kievlyanka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21277
З нами з: 25.01.11
Подякував: 675 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:30

Goodman а куда девать потёртые купюры?
kievlyanka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21277
З нами з: 25.01.11
Подякував: 675 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3771)
19.01.2023 19:54
ПриватБанк (2188)
19.01.2023 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.