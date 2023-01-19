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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:01
envyme1 написав:
А с универсальной тоже можно открывать конверт депо? И нужно ли ещё открывать долраоваю карту, для того что бы получить $?
Проблема $ кдв открить?
Не каждое отделение отдаст новими $ , тем более разовий заказ 2400$
Я откривал диджитал и деньги падали на диджитал $
В первих 2400 били потертие пару купюр - "такие привезли"
На след день добрал с карти 260 + свои 50$ - дали ТРИ новенькими , опять же - "такие привезли".
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:38
Goodman написав:
Проблема $ кдв открить?
Мабуть через те що на вхід кдв комісія, а на уні її немає
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nighthawk5
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:10
nighthawk5
долларовый кдв (!), на который упадет депо , чтобы снять без ком , а зачисление вклада на кдв будет без ком ибо целевое
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soups65d542
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:17
nighthawk5 написав:
Мабуть через те що на вхід кдв комісія, а на уні її немає
дочитивайте все сообщение в комплексе.
К Д В - карта ДЛЯ ВИПЛАТ. Зачем для нее вход? СМИСЛ?
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:21
Goodman написав:
Зачем для нее вход? СМИСЛ?
Ви мабуть не чули про всякі там Paypal i Payoneer і вже на мене капслочите)
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nighthawk5
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:51
nighthawk5 написав:
Ви мабуть не чули про всякі там Paypal i Payoneer і вже на мене капслочите)
зате чув про всяких там бариг, що приймають оплату сугубо на КДВ :
гроші їм закинь, да ще за них коміс сплати.
я не приймаю перекази і не відправляю. кую залізо на батьківщині наявними інструментами.
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Goodman
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:28
Какой банк принимает ветхие купюры , баксы. С минимальной комиссией
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kievlyanka
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:30
Goodman а куда девать потёртые купюры?
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kievlyanka
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:17
kievlyanka написав:
Какой банк принимает ветхие купюры , баксы. С минимальной комиссией
Проще всего закинуть на валютную универсальную в терминале, открыть месячный депо и после снять с КДВ в кассе
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emeta
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:44
emeta
У истинных свинорылов - всегда есть архивный валютный Приват-вклад.
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jay2004
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