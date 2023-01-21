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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:46

Re: ПриватБанк

  kievlyanka написав:Goodman а куда девать потёртые купюры?

у меня карусель в Привате
вклад 16-01 - получаю, если есть ветхость , пробую сдать
не берут, ну и не нада
02-02 - вклад на подходе - пополняю УНИ $ через терминал и на етот вклад
(Приват допускает пополнение 100%)
Забирать буду в два захода , на втором заходе смотрю - если новие беру, если нет - приду завтра .
Все вклади падают на диджитал KDV $
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:08

  Goodman написав:, смотрю - если новие беру, если нет - приду завтра .
,

а я то думаю чего касирша первым делом говорит что долары старые,
а это вы ее терзаете,
но у нас уже 3 раза - зеленого цвета,
так что в ожидании синих можно долго ходить
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:29

Останній раз ледь встиг поповнити картку ПБ в терміналі до вимкнення світла. Та й кеш-ін автомат на вулиці - вітер, а ти цю пачку вставляєш.

Щоб знову не нервувати - це треба гривневу Інтернет-картку відкрити? Тільки її без комісії поповнюють в касі?
І з неї можна відкривати конвертдепо, правильно?
evgr
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 00:07

  evgr написав:Останній раз ледь встиг поповнити картку ПБ в терміналі до вимкнення світла. Та й кеш-ін автомат на вулиці - вітер, а ти цю пачку вставляєш.

Щоб знову не нервувати - це треба гривневу Інтернет-картку відкрити? Тільки її без комісії поповнюють в касі?
І з неї можна відкривати конвертдепо, правильно?

Так.Якщо зовсім точно - відкрити діжітал універсальну.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:44

посетитель

Дякую, тоді ще легше - я саме її в терміналі і поповнюю )
Цю кредитку Універсальну, яку відкрив в мобільному додатку за хвилину.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:47

Re: ПриватБанк

Виникла дивна проблема: декілька разів на тиждень блокується акаунт Приват24 через неправильно введений пароль. Доводиться щоразу змінювати пароль
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:02

Re: ПриватБанк

  Дюрі-бачі написав:Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?

тільки заміна номера , поміняти сім карту
Goodman
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Уні $ , віртуальна? Вона безкоштовна?
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:25

Re: ПриватБанк

  Дюрі-бачі написав:Виникла дивна проблема: декілька разів на тиждень блокується акаунт Приват24 через неправильно введений пароль. Доводиться щоразу змінювати пароль
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?

В мене щось подібне було по ощаду. Якийсь період регулярно приходило, що ваш акаунт заблокували на якийсь час, бо щось там неправильно навводили. Але там було по 0, то я і не переживав.
Не знаю чи це хтось свідомо, чи помилково.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:50

Re: ПриватБанк

Универсальную в кассе без комиссии можно пополнить?
Сумма 50000
pfauter
 
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