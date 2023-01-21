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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 22:46
kievlyanka написав:
Goodman а куда девать потёртые купюры?
у меня карусель в Привате
вклад 16-01 - получаю, если есть ветхость , пробую сдать
не берут, ну и не нада
02-02 - вклад на подходе - пополняю УНИ $ через терминал и на етот вклад
(Приват допускает пополнение 100%)
Забирать буду в два захода , на втором заходе смотрю - если новие беру, если нет - приду завтра .
Все вклади падают на диджитал KDV $
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Goodman
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Додано: Чет 19 січ, 2023 23:08
Goodman написав:
, смотрю - если новие беру, если нет - приду завтра .
,
а я то думаю чего касирша первым делом говорит что долары старые,
а это вы ее терзаете,
но у нас уже 3 раза - зеленого цвета,
так что в ожидании синих можно долго ходить
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J
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:29
Останній раз ледь встиг поповнити картку ПБ в терміналі до вимкнення світла. Та й кеш-ін автомат на вулиці - вітер, а ти цю пачку вставляєш.
Щоб знову не нервувати - це треба гривневу Інтернет-картку відкрити? Тільки її без комісії поповнюють в касі?
І з неї можна відкривати конвертдепо, правильно?
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evgr
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Додано: Суб 21 січ, 2023 00:07
evgr написав:
Останній раз ледь встиг поповнити картку ПБ в терміналі до вимкнення світла. Та й кеш-ін автомат на вулиці - вітер, а ти цю пачку вставляєш.
Щоб знову не нервувати - це треба гривневу Інтернет-картку відкрити? Тільки її без комісії поповнюють в касі?
І з неї можна відкривати конвертдепо, правильно?
Так.Якщо зовсім точно - відкрити діжітал універсальну.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:44
посетитель
Дякую, тоді ще легше - я саме її в терміналі і поповнюю )
Цю кредитку Універсальну, яку відкрив в мобільному додатку за хвилину.
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evgr
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:47
Виникла дивна проблема: декілька разів на тиждень блокується акаунт Приват24 через неправильно введений пароль. Доводиться щоразу змінювати пароль
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 січ, 2023 10:02
Дюрі-бачі написав:
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
тільки заміна номера , поміняти сім карту
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Goodman
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:12
Уні $ , віртуальна? Вона безкоштовна?
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ukr0014959
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:25
Дюрі-бачі написав:
Виникла дивна проблема: декілька разів на тиждень блокується акаунт Приват24 через неправильно введений пароль. Доводиться щоразу змінювати пароль
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
В мене щось подібне було по ощаду. Якийсь період регулярно приходило, що ваш акаунт заблокували на якийсь час, бо щось там неправильно навводили. Але там було по 0, то я і не переживав.
Не знаю чи це хтось свідомо, чи помилково.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:48
Дюрі-бачі написав:
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
Чи можливо спростити роботу зловмисникам? Так, можна - поставте простіший пароль. Вони підберуть і перестане блокувати. 123456 - гарний початок.
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