|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10
klug написав: Дюрі-бачі написав:
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
Чи можливо спростити роботу зловмисникам? Так, можна - поставте простіший пароль. Вони підберуть і перестане блокувати. 123456 - гарний початок.
пін код до наявного пластику запитає ****
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7390
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1524 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему