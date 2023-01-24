пін код до наявного пластику запитає ****
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10
пін код до наявного пластику запитає ****
Додано: Вів 24 січ, 2023 04:18
Re: ПриватБанк
Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
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