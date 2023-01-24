RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10

  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?

Чи можливо спростити роботу зловмисникам? Так, можна - поставте простіший пароль. Вони підберуть і перестане блокувати. 123456 - гарний початок.

пін код до наявного пластику запитає ****
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7390
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 04:18

Re: ПриватБанк

Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
alibob
 
Повідомлень: 387
З нами з: 31.01.18
Подякував: 161 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 06:19

Re: ПриватБанк

alibob написав:Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
Працює
Slalob
 
Повідомлень: 23
З нами з: 01.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:19

alibob

А до, не працювало раніше? 🙄
Andrey2512
 
Повідомлень: 447
З нами з: 04.04.22
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:51

Re: ПриватБанк

Andrey2512 написав:alibob

А до, не працювало раніше?
Декілька місяців була закрита можливість відкривати ПриватВклад.
Zochan
 
Повідомлень: 703
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 218219220221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, Djus, ingtrans, jay2004, Monk23, THB, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.