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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10
klug написав: Дюрі-бачі написав:
Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?
Чи можливо спростити роботу зловмисникам? Так, можна - поставте простіший пароль. Вони підберуть і перестане блокувати. 123456 - гарний початок.
пін код до наявного пластику запитає ****
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Мизантрóп
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Додано: Вів 24 січ, 2023 04:18
Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
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alibob
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Додано: Вів 24 січ, 2023 06:19
alibob написав:Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
Працює
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Slalob
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Додано: Вів 24 січ, 2023 08:19
alibob
А до, не працювало раніше? 🙄
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Andrey2512
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Додано: Вів 24 січ, 2023 08:51
Andrey2512 написав:alibob
А до, не працювало раніше?
Декілька місяців була закрита можливість відкривати ПриватВклад.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:01
Колеги, такий момент.
По уні потрібно було внести ОМП до 25.12
Вчора провтикав, сьогодні вніс.
Будуть застосовані комісії чи "до 25-го" - це включно з 25 ???
І як тепер правильно - гасити повну суму чи достатньо уже погашеного ОМП ?
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stas_rst
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:16
stas_rst
, а шо у Прівата до тепер грейс нє 62 дні
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Amethyst
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