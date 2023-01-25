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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10

  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Напевно хтось намагається взломати акаунт. Чи є якась можливість заборонити це блокування?

Чи можливо спростити роботу зловмисникам? Так, можна - поставте простіший пароль. Вони підберуть і перестане блокувати. 123456 - гарний початок.

пін код до наявного пластику запитає ****
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 04:18

Re: ПриватБанк

Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 06:19

Re: ПриватБанк

alibob написав:Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
Працює
Slalob
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:19

alibob

А до, не працювало раніше? 🙄
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:51

Re: ПриватБанк

Andrey2512 написав:alibob

А до, не працювало раніше?
Декілька місяців була закрита можливість відкривати ПриватВклад.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:01

Колеги, такий момент.
По уні потрібно було внести ОМП до 25.12
Вчора провтикав, сьогодні вніс.
Будуть застосовані комісії чи "до 25-го" - це включно з 25 ???
І як тепер правильно - гасити повну суму чи достатньо уже погашеного ОМП ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:16

stas_rst, а шо у Прівата до тепер грейс нє 62 дні :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:22

Re: ПриватБанк

  stas_rst написав:Будуть застосовані комісії чи "до 25-го" - це включно з 25 ???
До 25-го числа включно. Щодо часу, то скоріше за все можна гасити до 23:55-23:59.

  stas_rst написав:гасити повну суму чи достатньо уже погашеного ОМП ?
Щоб картка була в пільговому періоді, треба гасити всі трати минулого місяця. Якщо менше гасити чи сплатити ОМП, то картка вийде з пільгового періоду. Якщо не оплачена ОМП, то в мирний час застосовувався штраф.
У разі виведення картки з пільгового періоду треба гасити картку повністю в нуль.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:35

Howl Дякую. Можливо, я неправильно написав про ОМП.
Таки не мінімальний платіж, а друга сума з мінусом. Більша за ОМП і менша за повну заборгованість :) Просто обов"язковий платіж. Протупив в описі.
Давно приватом не користувався.

Amethyst то я у грудні тільки зробив Візу під заправки. Там давали миттєву знижку-повернення при оплаті на ВОГ - 1,5 грн. за літр будь-якого палива. Плюс бали по бонусній карті ВОГ.

Тому погашати треба було уже "до 25.01".

Питання було про "до 25-го" - це включно чи ні
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:54

Re: ПриватБанк

stas_rst, повна сума заборгованості включає суму погашення для збереження пільгового періоду й суму заборгованості, яка виникла в поточному місяці.

Якщо Ви правильно все погасили, то на екрані опису ОМП буде зазначено, що заборгованість слід погасити до 25 лютого.
Howl
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