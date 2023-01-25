пін код до наявного пластику запитає ****
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:10
пін код до наявного пластику запитає ****
Додано: Вів 24 січ, 2023 04:18
Re: ПриватБанк
Бачу в додатку відкрити вал. приват-вклади знову можна. Мені не треба поки, та й валюти на картках немає, то не відкривав. Спробуйте, кому треба, і відпишіть, будь ласка, чи дійсно працює.
Додано: Вів 24 січ, 2023 06:19
Re: ПриватБанк
Працює
Додано: Вів 24 січ, 2023 08:51
Re: ПриватБанк
Декілька місяців була закрита можливість відкривати ПриватВклад.
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:01
Колеги, такий момент.
По уні потрібно було внести ОМП до 25.12
Вчора провтикав, сьогодні вніс.
Будуть застосовані комісії чи "до 25-го" - це включно з 25 ???
І як тепер правильно - гасити повну суму чи достатньо уже погашеного ОМП ?
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:22
Re: ПриватБанк
До 25-го числа включно. Щодо часу, то скоріше за все можна гасити до 23:55-23:59.
Щоб картка була в пільговому періоді, треба гасити всі трати минулого місяця. Якщо менше гасити чи сплатити ОМП, то картка вийде з пільгового періоду. Якщо не оплачена ОМП, то в мирний час застосовувався штраф.
У разі виведення картки з пільгового періоду треба гасити картку повністю в нуль.
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:35
Howl Дякую. Можливо, я неправильно написав про ОМП.
Таки не мінімальний платіж, а друга сума з мінусом. Більша за ОМП і менша за повну заборгованість :) Просто обов"язковий платіж. Протупив в описі.
Давно приватом не користувався.
Amethyst то я у грудні тільки зробив Візу під заправки. Там давали миттєву знижку-повернення при оплаті на ВОГ - 1,5 грн. за літр будь-якого палива. Плюс бали по бонусній карті ВОГ.
Тому погашати треба було уже "до 25.01".
Питання було про "до 25-го" - це включно чи ні
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:54
Re: ПриватБанк
stas_rst, повна сума заборгованості включає суму погашення для збереження пільгового періоду й суму заборгованості, яка виникла в поточному місяці.
Якщо Ви правильно все погасили, то на екрані опису ОМП буде зазначено, що заборгованість слід погасити до 25 лютого.
|