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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:02
Howl так і є ... питання не в сумі було, а в даті ... я помилився в описі суми
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stas_rst
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:38
Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
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wolt450
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