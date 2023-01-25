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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:02

Howl так і є ... питання не в сумі було, а в даті ... я помилився в описі суми
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:38

Re: ПриватБанк

Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:19

  wolt450 написав:Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
аналогично - и мне и мужу
Кассандра
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  #<1 ... 219220221222
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