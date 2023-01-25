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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:02
Howl так і є ... питання не в сумі було, а в даті ... я помилився в описі суми
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:38
Re: ПриватБанк
Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
Додано: Сер 25 січ, 2023 16:19
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