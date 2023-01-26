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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:02

Howl так і є ... питання не в сумі було, а в даті ... я помилився в описі суми
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:38

Re: ПриватБанк

Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:19

  wolt450 написав:Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
аналогично - и мне и мужу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:02

Re: ПриватБанк

Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:11

  посетитель написав:
  evgr написав:Останній раз ледь встиг поповнити картку ПБ в терміналі до вимкнення світла. Та й кеш-ін автомат на вулиці - вітер, а ти цю пачку вставляєш.

Щоб знову не нервувати - це треба гривневу Інтернет-картку відкрити? Тільки її без комісії поповнюють в касі?
І з неї можна відкривати конвертдепо, правильно?

Так.Якщо зовсім точно - відкрити діжітал універсальну.

Діджитал = інтернет карта?
А щоб її поповнити, треба додаток на телефоні? Чи просто паспорт?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:32

Re: ПриватБанк

  Чорний Ворон написав:Діджитал = інтернет карта?
Ні.
Інтернет-картка обслуговується в тарифах Уні, а діджитал (цифрова) можу бути в тарифах Уні, КдВ, Уні GOLD, КдВ GOLD.

  Чорний Ворон написав:А щоб її поповнити, треба додаток на телефоні?
Ну в терміналі Привату треба авторизуватися, потім увести номер картки. Якщо в касі банку, то авторизуватися через Приват24 чи фінномер. Паспорт може запросять від певної суми.

  1finanсier написав:Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?
Скоріше за все, що так.
Зазвичай інкасація доставляє валюту десь к обіду.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:34

Re: ПриватБанк

  1finanсier написав:Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара.

Я пришов за $ в післяобід, оцінив чергу і зайняв та і пішов по своїх справах. Але затримався на півтора год, думаю все пролетів. Але ніт. Якраз вчасно. Так що приват має свої переваги :mrgreen:
Ой+
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Кароче краще багато сюди не заводити)
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:26

  wolt450 написав:Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт


Приват - кредитка 000грн и не поднимают.
ПУМБ налил ещё до войны с полна кредитку - 40тыс и не убирает
Мона тоже налил в достатке ещё до войны.
Спорт 2 мес. назад налил и кредитку и оплату частями.
А - банк киданул 35 тыс на оплату частями, а кредитку не залил.
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  #<1 ... 219220221222
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