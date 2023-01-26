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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:02
Howl так і є ... питання не в сумі було, а в даті ... я помилився в описі суми
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:38
Re: ПриватБанк
Підняли кредліміт. Непотрібний, але то таке. Просто факт
Додано: Сер 25 січ, 2023 16:19
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:02
Re: ПриватБанк
Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:11
Діджитал = інтернет карта?
А щоб її поповнити, треба додаток на телефоні? Чи просто паспорт?
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:32
Re: ПриватБанк
Ні.
Інтернет-картка обслуговується в тарифах Уні, а діджитал (цифрова) можу бути в тарифах Уні, КдВ, Уні GOLD, КдВ GOLD.
Ну в терміналі Привату треба авторизуватися, потім увести номер картки. Якщо в касі банку, то авторизуватися через Приват24 чи фінномер. Паспорт може запросять від певної суми.
Скоріше за все, що так.
Зазвичай інкасація доставляє валюту десь к обіду.
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:34
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:26
Приват - кредитка 000грн и не поднимают.
ПУМБ налил ещё до войны с полна кредитку - 40тыс и не убирает
Мона тоже налил в достатке ещё до войны.
Спорт 2 мес. назад налил и кредитку и оплату частями.
А - банк киданул 35 тыс на оплату частями, а кредитку не залил.
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