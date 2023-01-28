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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:51

  1finanсier написав:Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?


все так і є - СМС приходидть майже впритик,
зазвичай це 2а половина дня
часом бувають ще ракетні атаки - і банк закивають а потім коняча черга до каси,
тому таке...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:11

Оплата частями

Знаю раньше первая оплата частями в ПриватБанке была без % при снятии за счёт кредитных средств.
Подскажите как сейчас - берут ли 4% за первую! оплату?
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:24

arkavs нет, но последующие уже нужно вносить своими
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