1finanсier написав:Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?
все так і є - СМС приходидть майже впритик,
зазвичай це 2а половина дня
часом бувають ще ракетні атаки - і банк закивають а потім коняча черга до каси,
тому таке...