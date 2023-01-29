|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:51
1finanсier написав:
Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?
все так і є - СМС приходидть майже впритик,
зазвичай це 2а половина дня
часом бувають ще ракетні атаки - і банк закивають а потім коняча черга до каси,
тому таке...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14630
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:11
Знаю раньше первая оплата частями в ПриватБанке была без % при снятии за счёт кредитных средств.
Подскажите как сейчас - берут ли 4% за первую! оплату?
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:24
arkavs нет, но последующие уже нужно вносить своими
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:20
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:35
dr_morgenstern, раніше треба було зробити так:
бомж-пластик перевипустити на цифрову (digital), потім до рахунку замовити платний пластик, який у подальшому можна перевипустити на бомж-пластик (але це треба родити до закінчення терміну дії).
Зараз начебто можливо до рахунку мати два бомж-пластика, але на практиці не перевіряв.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5158
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 959 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 29 січ, 2023 23:08
Howl написав:dr_morgenstern
, раніше треба було зробити так:
бомж-пластик перевипустити на цифрову (digital), потім до рахунку замовити платний пластик, який у подальшому можна перевипустити на бомж-пластик (але це треба родити до закінчення терміну дії).
Зараз начебто можливо до рахунку мати два бомж-пластика, але на практиці не перевіряв.
не дає замовити самостійно на carddesign.privatbank.ua =(
думав просто прив'язати болванку (вона вже є) до цифрової уні в п24 - так не вийде тобто?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|