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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:53

Добрий день! Прийшов переказ сумою 100євро , при замовленні пише , що мінімальна сума замовлення 300євро. То як мені забрати переказ тією ж валютою , що надіслали ?
tkrasnonogaa
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:51

  1finanсier написав:Якось по д.ебільному (с) у привата налаштовано з видачею долара. Це що, виходить - лише протягом трьох годин можна забрати замовлену валюту??? Замовив на позавчора. Зміг тільки бути вільним до пів другого дня. Кошти до того часу не видали, бо - "нємає смс про доставлення, а в нас нєма своіх доларів", прийшов пуш про доставлення близько 14ї години, коли вже треба було бути на роботі і написано - замовлення дійсне до 17ї години. І все ? Тобто якщо не втовпишся у ці три години, значить по новому замовляти?


все так і є - СМС приходидть майже впритик,
зазвичай це 2а половина дня
часом бувають ще ракетні атаки - і банк закивають а потім коняча черга до каси,
тому таке...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:11

Оплата частями

Знаю раньше первая оплата частями в ПриватБанке была без % при снятии за счёт кредитных средств.
Подскажите как сейчас - берут ли 4% за первую! оплату?
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:24

arkavs нет, но последующие уже нужно вносить своими
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:20

Re: ПриватБанк

підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:35

Re: ПриватБанк

dr_morgenstern, раніше треба було зробити так:
бомж-пластик перевипустити на цифрову (digital), потім до рахунку замовити платний пластик, який у подальшому можна перевипустити на бомж-пластик (але це треба родити до закінчення терміну дії).

Зараз начебто можливо до рахунку мати два бомж-пластика, але на практиці не перевіряв.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:08

  Howl написав:dr_morgenstern, раніше треба було зробити так:
бомж-пластик перевипустити на цифрову (digital), потім до рахунку замовити платний пластик, який у подальшому можна перевипустити на бомж-пластик (але це треба родити до закінчення терміну дії).

Зараз начебто можливо до рахунку мати два бомж-пластика, але на практиці не перевіряв.

не дає замовити самостійно на carddesign.privatbank.ua =(
думав просто прив'язати болванку (вона вже є) до цифрової уні в п24 - так не вийде тобто?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 07:56

Re: ПриватБанк

  dr_morgenstern написав:не дає замовити самостійно на carddesign.privatbank.ua =(
Через сайт під час війни не замовляв, але якщо й повинно давати, то тільки через доставку у відділення банку (доставка не во всі відділення можливе).
А так замовлення через відділення, у які доступна доставка.

  dr_morgenstern написав:думав просто прив'язати болванку (вона вже є) до цифрової уні в п24 - так не вийде тобто?
Пробуйте. Якщо вдасться, то вдасться ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:58

Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:58

Re: ПриватБанк

  ukr0014959 написав:Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
Абонка за членство в голд-клубе не зависит от количества карт.
Кащей
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