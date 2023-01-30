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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:53
Добрий день! Прийшов переказ сумою 100євро , при замовленні пише , що мінімальна сума замовлення 300євро. То як мені забрати переказ тією ж валютою , що надіслали ?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:51
все так і є - СМС приходидть майже впритик,
зазвичай це 2а половина дня
часом бувають ще ракетні атаки - і банк закивають а потім коняча черга до каси,
тому таке...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:11
Оплата частями
Знаю раньше первая оплата частями в ПриватБанке была без % при снятии за счёт кредитных средств.
Подскажите как сейчас - берут ли 4% за первую! оплату?
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:20
Re: ПриватБанк
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:35
Re: ПриватБанк
dr_morgenstern, раніше треба було зробити так:
бомж-пластик перевипустити на цифрову (digital), потім до рахунку замовити платний пластик, який у подальшому можна перевипустити на бомж-пластик (але це треба родити до закінчення терміну дії).
Зараз начебто можливо до рахунку мати два бомж-пластика, але на практиці не перевіряв.
Додано: Нед 29 січ, 2023 23:08
не дає замовити самостійно на carddesign.privatbank.ua =(
думав просто прив'язати болванку (вона вже є) до цифрової уні в п24 - так не вийде тобто?
Додано: Пон 30 січ, 2023 07:56
Re: ПриватБанк
Через сайт під час війни не замовляв, але якщо й повинно давати, то тільки через доставку у відділення банку (доставка не во всі відділення можливе).
А так замовлення через відділення, у які доступна доставка.
Пробуйте. Якщо вдасться, то вдасться
Додано: Пон 30 січ, 2023 12:58
Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:58
Re: ПриватБанк
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