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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18

Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
ukr0014959
 
Повідомлень: 171
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42

  ukr0014959 написав:Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?

А приват-вклады еще нельзя открыть?
demichh
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:48

  demichh написав:
  ukr0014959 написав:Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?

А приват-вклады еще нельзя открыть?

З недавнього часу знову можна
Alien
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 325 раз.
 
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