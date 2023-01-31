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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18
Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
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ukr0014959
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42
ukr0014959 написав:
Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
А приват-вклады еще нельзя открыть?
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demichh
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:48
demichh написав: ukr0014959 написав:
Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
А приват-вклады еще нельзя открыть?
З недавнього часу знову можна
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Alien
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Додано: Вів 31 січ, 2023 07:25
Alien Можна приват у доларах?
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ksu
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