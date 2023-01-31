RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18

Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
ukr0014959
 
Повідомлень: 172
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42

  ukr0014959 написав:Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?

А приват-вклады еще нельзя открыть?
demichh
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:48

  demichh написав:
  ukr0014959 написав:Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?

А приват-вклады еще нельзя открыть?

З недавнього часу знову можна
Alien
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:25

Alien Можна приват у доларах?
ksu
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:42

Можна
в грн 2.5% в рік
долар, євро 0.01% в рік

https://next.privat24.ua/deposit/open
https://docs.google.com/document/d/1DUi ... pMPQE/edit
greenozon
 
Повідомлень: 14638
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:49

  ukr0014959 написав:Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
Если закроете голд в грн и оставите в долл, то утратите членство? Откуда такой пессимизм? В любом случае для ваших целей проще приват-вклад открыть.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 30.08.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:53

Re: ПриватБанк

Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
RobinGood
 
Повідомлень: 37
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:10

Re: ПриватБанк

  RobinGood написав:Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?

З універсальної на ПВ не зайде, хіба на 1 міс депо, а ПВ то можна буде знімати через КДВ хоч зразу, якщо вже діючий, або наступного дня після відкриття. Колись безплатно клуб був від 50000 грн вклади сумарно, але то не автоматично, а після окремого запрошення діяло.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5591
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:25

Re: ПриватБанк

Для меня всегда была загадка курсообразования у них. Сейчас евро растет все время, у них опускается, при курсе 39.88 они понизили прием до 39.65, на днях был 39.76.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:29

Кащей

Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
ukr0014959
 
Повідомлень: 172
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 221222223224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lloydbanksua, nnallex, хуторянка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2240)
31.01.2023 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.