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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18
Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
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ukr0014959
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42
ukr0014959 написав:
Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
А приват-вклады еще нельзя открыть?
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demichh
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:48
demichh написав: ukr0014959 написав:
Підкажіть, щоб старі долари в термінал засунути оформив уні голд в доларах та автоматом дали ще в гривнях. Буде в січні абонка 20 грн, чи як що закрити сьогодні завтра то не буде. Ї ще абонка і з доларової і з гривневої буде?
А приват-вклады еще нельзя открыть?
З недавнього часу знову можна
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Додано: Вів 31 січ, 2023 07:25
Alien Можна приват у доларах?
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:42
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Додано: Вів 31 січ, 2023 12:49
ukr0014959 написав:Кащей
Так а як що закрию, "втрачу" то членство)
Если закроете голд в грн и оставите в долл, то утратите членство? Откуда такой пессимизм? В любом случае для ваших целей проще приват-вклад открыть.
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Кащей
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Додано: Вів 31 січ, 2023 14:53
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
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RobinGood
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:10
RobinGood написав:
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
З універсальної на ПВ не зайде, хіба на 1 міс депо, а ПВ то можна буде знімати через КДВ хоч зразу, якщо вже діючий, або наступного дня після відкриття. Колись безплатно клуб був від 50000 грн вклади сумарно, але то не автоматично, а після окремого запрошення діяло.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:25
Для меня всегда была загадка курсообразования у них. Сейчас евро растет все время, у них опускается, при курсе 39.88 они понизили прием до 39.65, на днях был 39.76.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:29
Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
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ukr0014959
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