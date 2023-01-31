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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:37
ukr0014959 написав:Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 31 січ, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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