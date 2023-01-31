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ПриватБанк
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:37
ukr0014959 написав:Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 31 січ, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 17:30
ukr0014959 написав:Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
Про открыть - не уверен, а пополнить его можно в любом терминале, авторизовавшись там любой своей картой.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 17:33
RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
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