Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:37
Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 31 січ, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:30
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:33
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
Додано: Вів 31 січ, 2023 19:23
Re: ПриватБанк
Всім дякую за науку.
Додано: Вів 31 січ, 2023 19:48
Re: ПриватБанк
Так звичайну Універсальну не має можливості відкрити у валюті, тільки Голд.
Тобто я відкриваю Універсальну Голд та КДВ в одній валюті, отримую свіфт на уні та з неї ж відкриваю строковий депозит.
Після закінчення строку депозиту перераховую кошти на КДВ та безкоштовно все знімаю.
Питання, окрім обмеження НБУ є ще якісь обмеження банку по сумі та кількості разів на отримання грошей?
В разі, якщо потрібно зняти 50к$ я просто 20 разів прийду в банк?
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