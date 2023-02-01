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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:37

  ukr0014959 написав:Кащей

Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?

Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 31 січ, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:30

  ukr0014959 написав:Кащей

Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?

Про открыть - не уверен, а пополнить его можно в любом терминале, авторизовавшись там любой своей картой.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:33

  RobinGood написав:Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:23

Re: ПриватБанк

Всім дякую за науку.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:48

Re: ПриватБанк

Кащей написав:Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.

Так звичайну Універсальну не має можливості відкрити у валюті, тільки Голд.


Тобто я відкриваю Універсальну Голд та КДВ в одній валюті, отримую свіфт на уні та з неї ж відкриваю строковий депозит.
Після закінчення строку депозиту перераховую кошти на КДВ та безкоштовно все знімаю.
Питання, окрім обмеження НБУ є ще якісь обмеження банку по сумі та кількості разів на отримання грошей?
В разі, якщо потрібно зняти 50к$ я просто 20 разів прийду в банк?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:45

RobinGood
денний ліміт 100К грн (еквівалент)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:денний ліміт 100К грн (еквівалент)

дає замовити 2400
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:17

Re: ПриватБанк

  RobinGood написав:Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.

фінмон вам під колеса, вашему бронепоїзду.
ознайомтесь з положеннями, можливо і перегорить ідея.
Goodman
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