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ПриватБанк
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:37
ukr0014959 написав:Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
Його можна попвнювати старими доларами, авторизувавшись будь якою карткою в терміналі - не обов'язково голдом.
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 31 січ, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 17:30
ukr0014959 написав:Кащей
Я перепрошую, шо дає приват вклад? Я можу його відкрити, і поповнити без наявності пластика?
Про открыть - не уверен, а пополнить его можно в любом терминале, авторизовавшись там любой своей картой.
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Кащей
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Додано: Вів 31 січ, 2023 17:33
RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
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Кащей
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:23
Всім дякую за науку.
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ukr0014959
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:48
Кащей написав:Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
Так звичайну Універсальну не має можливості відкрити у валюті, тільки Голд.
Тобто я відкриваю Універсальну Голд та КДВ в одній валюті, отримую свіфт на уні та з неї ж відкриваю строковий депозит.
Після закінчення строку депозиту перераховую кошти на КДВ та безкоштовно все знімаю.
Питання, окрім обмеження НБУ є ще якісь обмеження банку по сумі та кількості разів на отримання грошей?
В разі, якщо потрібно зняти 50к$ я просто 20 разів прийду в банк?
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RobinGood
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:45
RobinGood
денний ліміт 100К грн (еквівалент)
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greenozon
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Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16
greenozon написав:
денний ліміт 100К грн (еквівалент)
дає замовити 2400
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Goodman
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Додано: Сер 01 лют, 2023 12:17
RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
фінмон вам під колеса, вашему бронепоїзду.
ознайомтесь з положеннями, можливо і перегорить ідея.
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Goodman
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:09
Goodman написав: RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
фінмон вам під колеса, вашему бронепоїзду.
ознайомтесь з положеннями, можливо і перегорить ідея.
Можна хоча б напрямок вказати?
Поки що не бачу перешкод.
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RobinGood
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