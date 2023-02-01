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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:02
Re: ПриватБанк
Мой банкир из привата сказала, что 15 куе в месяц это ерунда, что я и делал.
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14
Re: ПриватБанк
Оно оказывается влияет. Тогда ясно
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:58
Re: ПриватБанк
Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.
Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
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