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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:02
Мой банкир из привата сказала, что 15 куе в месяц это ерунда, что я и делал.
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beee
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:10
ВИП со справкой? Эт хорошооо
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14
Оно оказывается влияет. Тогда ясно
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beee
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:58
Amethyst написав:
Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах
Ну гляньте отут
Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.
Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
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RobinGood
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
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SomeNick
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Додано: Сер 01 лют, 2023 22:18
SomeNick написав:
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
Нет. Только открывать карты с 0 комиссией на вход и 0 выход для при обнале в кэш.
Переводить на карту атб в райфазене, или в пумб все карта. "Другой банк" это не крайний случай, а вполне нормальный вариант обойти комиссию привата.
В Привате депо открывается и с универсалки бесплатно
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kuzmich
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:22
RobinGood написав: Amethyst написав:
Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах
Ну гляньте отут
Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.
Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
дивлячись через кого піде.Але велика імовірність попасти на таку комісію.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 08:51
SomeNick написав:
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
Через депозит на 1 міс. Картка ФОП->Універсалка фізособи->депозит на 1 міс->виплата на КдВ
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Solar_simfi
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