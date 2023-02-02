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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:02

Re: ПриватБанк

Мой банкир из привата сказала, что 15 куе в месяц это ерунда, что я и делал.
beee
 
Повідомлень: 201
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:10

ВИП со справкой? Эт хорошооо :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 05.05.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 659 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14

Re: ПриватБанк

Оно оказывается влияет. Тогда ясно
beee
 
Повідомлень: 201
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:58

Re: ПриватБанк

Amethyst написав:Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах :wink:
Ну гляньте отут

Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.

Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
RobinGood
 
Повідомлень: 40
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:47

Re: ПриватБанк

Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
SomeNick
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.02.23
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:22

  RobinGood написав:
Amethyst написав:Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах :wink:
Ну гляньте отут

Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.

Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
дивлячись через кого піде.Але велика імовірність попасти на таку комісію.
посетитель
 
Повідомлень: 585
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
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