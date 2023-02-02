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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:02

Re: ПриватБанк

Мой банкир из привата сказала, что 15 куе в месяц это ерунда, что я и делал.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:10

ВИП со справкой? Эт хорошооо :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14

Re: ПриватБанк

Оно оказывается влияет. Тогда ясно
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:58

Re: ПриватБанк

Amethyst написав:Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах :wink:
Ну гляньте отут

Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.

Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
SomeNick
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:18

  SomeNick написав:Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.

Нет. Только открывать карты с 0 комиссией на вход и 0 выход для при обнале в кэш.
Переводить на карту атб в райфазене, или в пумб все карта. "Другой банк" это не крайний случай, а вполне нормальный вариант обойти комиссию привата.
В Привате депо открывается и с универсалки бесплатно
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:22

  RobinGood написав:
Amethyst написав:Больше 100Кгрн/мес не советую тут курутить без справки о доходах :wink:
Ну гляньте отут

Дякую, я нічого не кручу, тому сподіваюся проблем не буде.

Але є ще питання - банки кореспонденти беруть комісію при проведенні свіфту в доларах та євро?
дивлячись через кого піде.Але велика імовірність попасти на таку комісію.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:51

  SomeNick написав:Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.

Через депозит на 1 міс. Картка ФОП->Універсалка фізособи->депозит на 1 міс->виплата на КдВ
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:12

Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
novichok
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