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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:07

  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23

  novichok написав:
  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.

Але там якась мутна процедура поповенння, він не бачить всі карти клієнта, і приват вклад через нього не поповниш.
Ferlakur
 
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