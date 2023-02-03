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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:07
Maxwe11 написав: novichok написав:
Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
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greenozon
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05
greenozon написав: Maxwe11 написав: novichok написав:
Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
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novichok
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23
novichok написав: greenozon написав: Maxwe11 написав:
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
Але там якась мутна процедура поповенння, він не бачить всі карти клієнта, і приват вклад через нього не поповниш.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:56
Ferlakur написав:
Але там якась мутна процедура поповенння,
там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
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Goodman
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Додано: Суб 04 лют, 2023 00:01
Goodman написав: Ferlakur написав:
Але там якась мутна процедура поповенння,
там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
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