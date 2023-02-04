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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:07

  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23

  novichok написав:
  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.

Але там якась мутна процедура поповенння, він не бачить всі карти клієнта, і приват вклад через нього не поповниш.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:56

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Але там якась мутна процедура поповенння,

там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 00:01

  Goodman написав:
  Ferlakur написав:Але там якась мутна процедура поповенння,

там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.

Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:46

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:37

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Новомодні - це банкомати які приймають готівку пачкою, але доллари вони не приймають, тільки гривню. Так мені відповіли в підтримці десь рік тому.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:41

  Goodman написав:
  lara_08 написав:Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.

Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.
lara_08
 
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