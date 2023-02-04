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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:07
Maxwe11 написав: novichok написав:
Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
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greenozon
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05
greenozon написав: Maxwe11 написав: novichok написав:
Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23
novichok написав: greenozon написав: Maxwe11 написав:
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
Але там якась мутна процедура поповенння, він не бачить всі карти клієнта, і приват вклад через нього не поповниш.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:56
Ferlakur написав:
Але там якась мутна процедура поповенння,
там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
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Goodman
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Додано: Суб 04 лют, 2023 00:01
Goodman написав: Ferlakur написав:
Але там якась мутна процедура поповенння,
там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
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lara_08
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Додано: Суб 04 лют, 2023 08:46
lara_08 написав:
Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.
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Goodman
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Додано: Суб 04 лют, 2023 10:37
greenozon написав: Maxwe11 написав: novichok написав:
Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?
Банкомати - ні, термінали - так
а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
Новомодні - це банкомати які приймають готівку пачкою, але доллари вони не приймають, тільки гривню. Так мені відповіли в підтримці десь рік тому.
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Maxwe11
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Додано: Суб 04 лют, 2023 23:41
Goodman написав: lara_08 написав:
Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.
Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 00:04
Goodman написав: lara_08 написав:
Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.
Та кажіть уже як є, що боїтеся, що вилізе повістка замість чеку. Державний банк як-не-як
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