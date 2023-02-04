RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:07

  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити
greenozon
 
Повідомлень: 14661
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23

  novichok написав:
  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Моїм подобається,запхнув пачку, хвилина и гроші на картці, немає черг до каси і по одній купюрі теж не пхати, головне щоб світло не зникло, але то таке...,можна контролювати.

Але там якась мутна процедура поповенння, він не бачить всі карти клієнта, і приват вклад через нього не поповниш.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:56

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Але там якась мутна процедура поповенння,

там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 00:01

  Goodman написав:
  Ferlakur написав:Але там якась мутна процедура поповенння,

там тільки одна мутність, коли вибираєте поповнити . натискаєте
ПОПОВНИТИ ПОТОЧНУ , мудаки писали алгоритм.

Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
lara_08
 
Повідомлень: 616
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:46

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:37

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:
  novichok написав:Просто цікаво. Банкомати-Бегемоти приймають валюту, чи тіко гривню їдять?

Банкомати - ні, термінали - так


а от ці новомодні банкомато-термінали як?
там де пін код можна більше 4 символів вводити

Новомодні - це банкомати які приймають готівку пачкою, але доллари вони не приймають, тільки гривню. Так мені відповіли в підтримці десь рік тому.
Maxwe11
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.09.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:41

  Goodman написав:
  lara_08 написав:Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.

Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.
lara_08
 
Повідомлень: 616
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 00:04

  Goodman написав:
  lara_08 написав:Там можна поповнити і іншу свою картку ввівши її номер.
я в таки ігри не граю. Апоріорі при наявності карти, поповнення карти без комісії. Приват запросто може "переписати" умови.

Та кажіть уже як є, що боїтеся, що вилізе повістка замість чеку. Державний банк як-не-як :wink:
klug
 
Повідомлень: 7912
З нами з: 18.08.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 00:09

  klug написав:Та кажіть уже як є, що боїтеся, що вилізе повістка замість чеку. Державний банк як-не-як :wink:

Єто 5!!! :D
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 224225226227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2270)
05.02.2023 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.