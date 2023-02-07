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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:04

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта).

Це тільки ламери стоять по пів часа там щось тицяють , я прийшов , карточку вставив нажав ОДНУ кнопку і до побачення. Порівняйте - нажати одну кнопку і тицяти 16 цифр в правильній послідовності.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:01

Re: ПриватБанк

Можливо я запізно питаю, але чи всім надходили вчасно кешбеки по акції "Купівлі в «Епіцентрі» здійсніть – 5% кешбеку ловіть"? Бо я наприкінці січня вперше двічі виконав умови, перед цим ніби реєструвався в акції, але кешбек поки не надходить.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:05

Re: ПриватБанк

SaimonWorld, знаходите покупку в переліку операцій за карткою і під сумою операції повинен відображатися кешбек, який був нарахований. Потім просто чекати виплату на картку для виплат. Також у старій веб-версії Приват24 буде розділ кешбеку (на вкладці "Мої рахунки"). Там видно нарахування і списання.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:07

SaimonWorld витрати 09.01 та 13.01. Кешбек однією суммою 17.01 на КДВ
kulikrom
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