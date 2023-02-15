Це тільки ламери стоять по пів часа там щось тицяють , я прийшов , карточку вставив нажав ОДНУ кнопку і до побачення. Порівняйте - нажати одну кнопку і тицяти 16 цифр в правильній послідовності.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 09:04
Re: ПриватБанк
Це тільки ламери стоять по пів часа там щось тицяють , я прийшов , карточку вставив нажав ОДНУ кнопку і до побачення. Порівняйте - нажати одну кнопку і тицяти 16 цифр в правильній послідовності.
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:01
Re: ПриватБанк
Можливо я запізно питаю, але чи всім надходили вчасно кешбеки по акції "Купівлі в «Епіцентрі» здійсніть – 5% кешбеку ловіть"? Бо я наприкінці січня вперше двічі виконав умови, перед цим ніби реєструвався в акції, але кешбек поки не надходить.
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:05
Re: ПриватБанк
SaimonWorld, знаходите покупку в переліку операцій за карткою і під сумою операції повинен відображатися кешбек, який був нарахований. Потім просто чекати виплату на картку для виплат. Також у старій веб-версії Приват24 буде розділ кешбеку (на вкладці "Мої рахунки"). Там видно нарахування і списання.
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:07
SaimonWorld витрати 09.01 та 13.01. Кешбек однією суммою 17.01 на КДВ
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:57
SaimonWorld
Приходили стабільно, покупка в суботу-неділю, а кешбек прилітав наступного вівторка
Додано: Вів 07 лют, 2023 19:26
SaimonWorld у грудні і на початку січня все було чітко - за покупки минулого тижня у вівторок капав кешбек. Потім у них трапився якийсь затик. За покупку на передостанньому тижні січня кешбек не було. Писав у підтримку у додатку - розглянули і через 4 робочі дні після звернення кошти зарахували. Тому якщо у вас виплати нема вже більше тижня - писати у підтримку обов'язково
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:23
Приват пропихає готівковий кредит прямо на КДВ , та к і пишуть - нема кредитки? НЕ БІДА. Мені вже дзвонили - нарахували 67 345 грн с барського плеча.
37 річних.
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