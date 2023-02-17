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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:04

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта).

Це тільки ламери стоять по пів часа там щось тицяють , я прийшов , карточку вставив нажав ОДНУ кнопку і до побачення. Порівняйте - нажати одну кнопку і тицяти 16 цифр в правильній послідовності.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:01

Re: ПриватБанк

Можливо я запізно питаю, але чи всім надходили вчасно кешбеки по акції "Купівлі в «Епіцентрі» здійсніть – 5% кешбеку ловіть"? Бо я наприкінці січня вперше двічі виконав умови, перед цим ніби реєструвався в акції, але кешбек поки не надходить.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:05

Re: ПриватБанк

SaimonWorld, знаходите покупку в переліку операцій за карткою і під сумою операції повинен відображатися кешбек, який був нарахований. Потім просто чекати виплату на картку для виплат. Також у старій веб-версії Приват24 буде розділ кешбеку (на вкладці "Мої рахунки"). Там видно нарахування і списання.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:07

SaimonWorld витрати 09.01 та 13.01. Кешбек однією суммою 17.01 на КДВ
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:57

SaimonWorld
Приходили стабільно, покупка в суботу-неділю, а кешбек прилітав наступного вівторка
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:26

SaimonWorld у грудні і на початку січня все було чітко - за покупки минулого тижня у вівторок капав кешбек. Потім у них трапився якийсь затик. За покупку на передостанньому тижні січня кешбек не було. Писав у підтримку у додатку - розглянули і через 4 робочі дні після звернення кошти зарахували. Тому якщо у вас виплати нема вже більше тижня - писати у підтримку обов'язково
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:23

Приват пропихає готівковий кредит прямо на КДВ , та к і пишуть - нема кредитки? НЕ БІДА. Мені вже дзвонили - нарахували 67 345 грн с барського плеча.
37 річних.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:18

Вивід без комісії з універсальної картки

Доброго дня всім!

Підкажіть будь-ласка чи залишились якісь варіанти переказу без комісії з універсальної картки Привату на картки інших банків? Раніше дозволяли переводити на ПУМБ, зараз це прикрили.
oleks1y
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:29

oleks1y
Если дейстовать по аналогии с ПУМБ, то без комисии есть перевод по меньше мере в банки Юнекс и Конкорд. Дальше изучать тарифы єтих банков на СЄП и п2п
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:13

  zentol написав:oleks1y
Если дейстовать по аналогии с ПУМБ, то без комисии есть перевод по меньше мере в банки Юнекс и Конкорд. Дальше изучать тарифы єтих банков на СЄП и п2п


Вот эта тропинка работает ещё?
Отныне пополнение любых карт Конкорд банка через Приват 24 и терминалы Приват Банка является бесплатным!
Чтобы без комиссий пополнить карту через Приват 24, необходимо:

1. Зайти в Приват 24 и выбрать раздел «Мои платежи»;
2. В поиске указать «Конкорд», или «Конкорд банк»;
3. Выбрать услугу «ПАО АКБ Конкорд пополнение счетов / карт»;
4. Ввести номер карты и сумму;
5. Выбрать карту, с которой будете переводить средства и подтвердить платеж;
6. Через 1 минуту радоваться деньгам на своей карте.
emeta
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