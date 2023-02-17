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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:29
emeta написав:
Вот эта тропинка работает ещё?
работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод
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Amethyst
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