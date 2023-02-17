RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:29

Re: ПриватБанк

  emeta написав:Вот эта тропинка работает ещё?

работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3632
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 226227228229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, patrikk, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1540)
17.02.2023 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.