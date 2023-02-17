|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:29
emeta написав:
Вот эта тропинка работает ещё?
работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3634
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:48
Amethyst написав: emeta написав:
Вот эта тропинка работает ещё?
работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод
Вроде как как раз одноимённая Нео кард и подходит.
p2p вход без комис.
Можно обналичить до 10к/мес.
p2p и СЭП наружу из Конкорда до 20к/мес
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2252
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:52
lara_08 написав:
Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.
Підкажіть, у мене є тількі діджитал карта уні. При спробі поповнити її через модний банкомат, приклавши до NFC рідера помилка щось типу "така функція не передбачена".
Без фізичної карти не поповнити ніяк?
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1251
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:07
romanauscas, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5183
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:40
Howl написав:romanauscas
, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
Коли буде можливіть спробую)
Дякую за ідею!
Як на мене - це повний крінж, блокувати в модному банкоматі можливість поповнення своїх діджитал-карток
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1251
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:54
Кащей написав: RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
А с диджитал кдв валютной, через кассу разве нельзя получить без мзды? Это ж перевод.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|