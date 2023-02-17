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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

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ПриватБанк 3.3 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:29

Re: ПриватБанк

  emeta написав:Вот эта тропинка работает ещё?

работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:48

  Amethyst написав:
  emeta написав:Вот эта тропинка работает ещё?

работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод :)



Вроде как как раз одноимённая Нео кард и подходит.
p2p вход без комис.
Можно обналичить до 10к/мес.
p2p и СЭП наружу из Конкорда до 20к/мес
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:52

  lara_08 написав:Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.

Підкажіть, у мене є тількі діджитал карта уні. При спробі поповнити її через модний банкомат, приклавши до NFC рідера помилка щось типу "така функція не передбачена".
Без фізичної карти не поповнити ніяк?
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:07

Re: ПриватБанк

romanauscas, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:40

  Howl написав:romanauscas, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?

Коли буде можливіть спробую)
Дякую за ідею!
Як на мене - це повний крінж, блокувати в модному банкоматі можливість поповнення своїх діджитал-карток :mrgreen:
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:54

  Кащей написав:
  RobinGood написав:Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.

А с диджитал кдв валютной, через кассу разве нельзя получить без мзды? Это ж перевод.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:07

  mihasik написав:
  Кащей написав:
  RobinGood написав:Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.

А с диджитал кдв валютной, через кассу разве нельзя получить без мзды? Это ж перевод.

Свифт - это не перевод (по системе переводов), а перечисление со счета на счет.
Кащей
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