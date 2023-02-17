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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:29
emeta написав:
Вот эта тропинка работает ещё?
работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:48
Amethyst написав: emeta написав:
Вот эта тропинка работает ещё?
работает
только разберитесь на какие карты Нео заходят такие пополняшки БЕЗ комисс и какие каналы-лимиты у Нео на шаровой вывод
Вроде как как раз одноимённая Нео кард и подходит.
p2p вход без комис.
Можно обналичить до 10к/мес.
p2p и СЭП наружу из Конкорда до 20к/мес
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emeta
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:52
lara_08 написав:
Нічого він не перепише. Авторізуєтесь в банкоматі будь якою своєю фізичною карткою а поповнити можна хоч її, хоч ввівши номер діджітал картки(це актуально коли наприклад по фізичній універсалці є вибраний кредліміт, а є ще одна діджітал без кредліміта). Воно то можна безкоштовно поповнити діджітал в касі відділення, але там останнім часом черги щось великі.
Підкажіть, у мене є тількі діджитал карта уні. При спробі поповнити її через модний банкомат, приклавши до NFC рідера помилка щось типу "така функція не передбачена".
Без фізичної карти не поповнити ніяк?
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romanauscas
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:07
romanauscas, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
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Howl
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:40
Howl написав:romanauscas
, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
Коли буде можливіть спробую)
Дякую за ідею!
Як на мене - це повний крінж, блокувати в модному банкоматі можливість поповнення своїх діджитал-карток
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romanauscas
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:54
Кащей написав: RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
А с диджитал кдв валютной, через кассу разве нельзя получить без мзды? Это ж перевод.
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mihasik
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:32
Solar_simfi дякую, корисно
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ksu
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:07
mihasik написав: Кащей написав: RobinGood написав:
Всім привіт.
Є ціль - отримувати безкоштовно свіфт перекази та безкоштовно знімати валюту.
Наскільки я розумію, зараз є тільки один варіант - відкрити діджитал Універсальну Голд(зарахування свіфт 0%) та потім все закинути на приват-вклад, але для цього буде потрібно ще відкрити кдв в тій самій валюті?
Але є декілька запитань.
Чи є спосіб не платити за членство в Голд клубі? На кшталт, тримати якусь певну суму грошей на рахунку або щось подібне.
Щодо зняття з приват-вкладу, гроші можна замовити та зняти вже на наступний день після відкриття депозиту?
Зачем вам голд? она ничем не отличается от обычной карты. с универсальной на приват-вклад без комиссии перечислить не выйдет. Только на срочный депозит. А если хотите сразу снимать, тогда принимайте на КДВ за 0,5%.
А с диджитал кдв валютной, через кассу разве нельзя получить без мзды? Это ж перевод.
Свифт - это не перевод (по системе переводов), а перечисление со счета на счет.
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Кащей
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:11
Кащей написав:
Свифт - это не перевод (по системе переводов), а перечисление со счета на счет.
перечисление со счета на счет возможно только внутри одного банка, свифт это не банк, свифт это система обмена сообщениями, на основании которых будут делать перечисления другие банки
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nekefer
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