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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 03:37
dr_morgenstern написав:
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:48
IMPRINTER написав: dr_morgenstern написав:
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.
голдклюбовцу по сроку выдали неименную не голд за 100 грн , без АП если что
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:14
Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:36
042013 написав:
Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
для виплати депозита кдв і все
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sens
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- Подякував: 33 раз.
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