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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 03:37

  dr_morgenstern написав:підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?


можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:48

  IMPRINTER написав:
  dr_morgenstern написав:підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?


можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.

голдклюбовцу по сроку выдали неименную не голд за 100 грн , без АП если что
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:14

Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:36

  042013 написав:Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
для виплати депозита кдв і все
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:09

Re: ПриватБанк

  042013 написав:Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
Сказати, що бажаєте самостійно замінити картку в банкоматі чи Приват24.
Зараз дефіцит пластику, особливо з чипами, тому можуть не всім давати.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:13

Дают, если не одном то другом отделении. Есть уже свежие голд 03-06/27 года.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:36

  Howl написав:romanauscas, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?

При авторизації в банкоматі через QR-код є тільки меню, яке дозволяє зняти готівку з діджитал карти. :evil:
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 08:54

Re: ПриватБанк

Скажіть будь ласка, у черзі в касу є приорітет для тих у кого замовлені гроші, чи всі обслуговуються по загальній черзі?
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:43

Re: ПриватБанк

Blumhen написав:Скажіть будь ласка, у черзі в касу є приорітет для тих у кого замовлені гроші, чи всі обслуговуються по загальній черзі?
Загальна черга.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:31

Re: ПриватБанк

декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?
Shaman
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