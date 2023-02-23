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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 03:37
dr_morgenstern написав:
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:48
IMPRINTER написав: dr_morgenstern написав:
підкажіть, плз, якщо перевипустити універсалку пластикову на діджитальну (щоб без комісії в касі поповнювати), то можна буде потім до неї ДОДАТКОВО прив'язати фізичний пластик?
тобто щоб була одночасно й діджитальна, й фізична картка до одного й того ж рахунку?
можно ... но смотря какую ...
неименную болванку - нельзя будет - только именную с фото или с индивидуальным дизайном.
голдклюбовцу по сроку выдали неименную не голд за 100 грн , без АП если что
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sens
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:14
Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
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042013
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:36
042013 написав:
Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
для виплати депозита кдв і все
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sens
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Додано: Нед 19 лют, 2023 17:09
042013 написав:
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
Сказати, що бажаєте самостійно замінити картку в банкоматі чи Приват24.
Зараз дефіцит пластику, особливо з чипами, тому можуть не всім давати.
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Howl
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:13
Дают, если не одном то другом отделении. Есть уже свежие голд 03-06/27 года.
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demichh
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:36
Howl написав:romanauscas
, а авторизувавшись через QR-код чи фінансовий телефон і потім попонити цю картку?
При авторизації в банкоматі через QR-код є тільки меню, яке дозволяє зняти готівку з діджитал карти.
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romanauscas
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Додано: Сер 22 лют, 2023 08:54
Скажіть будь ласка, у черзі в касу є приорітет для тих у кого замовлені гроші, чи всі обслуговуються по загальній черзі?
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Blumhen
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:43
Blumhen написав:Скажіть будь ласка, у черзі в касу є приорітет для тих у кого замовлені гроші, чи всі обслуговуються по загальній черзі?
Загальна черга.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:31
декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.
це вибірково чи по всім?
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