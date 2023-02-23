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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12
Конвертдепо
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03
mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
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