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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12

Конвертдепо

У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
042013
 
Повідомлень: 144
З нами з: 22.07.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49

  042013 написав:У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?

Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
mogicanin1986
 
Повідомлень: 66
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03

mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
042013
 
Повідомлень: 144
З нами з: 22.07.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 228229230231
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