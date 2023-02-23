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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
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042013
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49
042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
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mogicanin1986
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03
mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
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042013
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:11
042013 написав:mogicanin1986
Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
Зарахування з депозиту на доларову КДВ без % але треба в останній місяць депозиту відключити автопролонгацію і вибрати картку куди валюту зарахують. С депозиту напряму зняти мабуть не вийде, якщо тільки з безстрокового приват-вклад, але він не конвертаційний.
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mogicanin1986
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