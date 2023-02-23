RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12

Конвертдепо

У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
042013
 
Повідомлень: 144
З нами з: 22.07.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49

  042013 написав:У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?

Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
mogicanin1986
 
Повідомлень: 68
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03

mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
042013
 
Повідомлень: 144
З нами з: 22.07.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:11

  042013 написав:mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
Зарахування з депозиту на доларову КДВ без % але треба в останній місяць депозиту відключити автопролонгацію і вибрати картку куди валюту зарахують. С депозиту напряму зняти мабуть не вийде, якщо тільки з безстрокового приват-вклад, але він не конвертаційний.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 68
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:58

Re: ПриватБанк

  Shaman написав:це вибірково чи по всім?
Вибірково.
Картка буде сірою зі замком. Таке обмеження діє з пропискою на тех територіях, де є ризики неповернення коштів.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 08.03.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:42

  042013 написав:Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?


у меня в привате подруга - пришел взял 10 болванок сам попривязывал куда мне надо, пластика полно. Наверное от города зависит.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 23 лют, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38987
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6232 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:44

  Shaman написав:декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?


выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38987
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6232 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 228229230231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Монеты (1)
24.02.2023 00:08
О.Bank (1038)
24.02.2023 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.