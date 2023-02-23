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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
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042013
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49
042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
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mogicanin1986
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03
mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
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042013
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:11
042013 написав:mogicanin1986
Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
Зарахування з депозиту на доларову КДВ без % але треба в останній місяць депозиту відключити автопролонгацію і вибрати картку куди валюту зарахують. С депозиту напряму зняти мабуть не вийде, якщо тільки з безстрокового приват-вклад, але він не конвертаційний.
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mogicanin1986
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Додано: Чет 23 лют, 2023 17:58
Shaman написав:
це вибірково чи по всім?
Вибірково.
Картка буде сірою зі замком. Таке обмеження діє з пропискою на тех територіях, де є ризики неповернення коштів.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 23:42
042013 написав:
Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?
у меня в привате подруга - пришел взял 10 болванок сам попривязывал куда мне надо, пластика полно. Наверное от города зависит.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 23 лют, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 23:44
Shaman написав:
декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.
це вибірково чи по всім?
выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.
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