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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:12

Конвертдепо

У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:49

  042013 написав:У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?

Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:03

mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:11

  042013 написав:mogicanin1986 Але зарахування на доларову КДВ без % же? Можна ж так, щоб не напряму з депозита знімати. А на доларовій, допустим, буде вже інша сума додатково.
Зарахування з депозиту на доларову КДВ без % але треба в останній місяць депозиту відключити автопролонгацію і вибрати картку куди валюту зарахують. С депозиту напряму зняти мабуть не вийде, якщо тільки з безстрокового приват-вклад, але він не конвертаційний.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:58

Re: ПриватБанк

  Shaman написав:це вибірково чи по всім?
Вибірково.
Картка буде сірою зі замком. Таке обмеження діє з пропискою на тех територіях, де є ризики неповернення коштів.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:42

  042013 написав:Курка у відділенні каже, шо пластик КДВ просто так не видають, тре тіко шоб обязательно була на неї виплата з роботи. Якшо в тебе нема такої роботи, куди можна підв'язать КДВ, то й не можна її відчинити.
Воно-то ясно, шо курі є курі, але чи це правда?
Якщо так, то яка схема, шоб отримати саме пластик?


у меня в привате подруга - пришел взял 10 болванок сам попривязывал куда мне надо, пластика полно. Наверное от города зависит.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 23 лют, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:44

  Shaman написав:декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?


выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 07:52

  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?


выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.

ни один нормальный свинорыл ))) много людей это делает. иногда это имеет смысл.
в приницпе один из относительно недорогих способов брать в кредит кеш - большинство других предложений дороже

там, где ввели такое ограничение - прописка рисковая или что-то еще?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:36

  IMPRINTER написав:у меня в привате подруга - пришел взял 10 болванок сам попривязывал куда мне надо, пластика полно. Наверное от города зависит.

А взагалі яка ситуація, чи можна вимагати в курей, щоб вони просто видали пластик (можна після перевірки, що в мене є віртуальна КДВ), а прив'язуватиму його я сам? ЧИ має підстави заборона на це і вимога, щоб прив'язку робили саме вони?

Момент про перевірку - бо мені сказали, що з нуля КДВ видати не можуть, але можуть видати, тільки якщо вже є віртуальна. Такі собі ворота без забору.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:06

  042013 написав:
  IMPRINTER написав:у меня в привате подруга - пришел взял 10 болванок сам попривязывал куда мне надо, пластика полно. Наверное от города зависит.

А взагалі яка ситуація, чи можна вимагати в курей, щоб вони просто видали пластик (можна після перевірки, що в мене є віртуальна КДВ), а прив'язуватиму його я сам? ЧИ має підстави заборона на це і вимога, щоб прив'язку робили саме вони?

Момент про перевірку - бо мені сказали, що з нуля КДВ видати не можуть, але можуть видати, тільки якщо вже є віртуальна. Такі собі ворота без забору.


Мені видали пластикові болванки (КДВ і універсалки 4 шт.) навіть без перевірки особи, взяв - вдома прив'язав до старих карт собі і дружині, спробуйте сходити на інше відділення взяти пластик.
antey718
 
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