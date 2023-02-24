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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:22
mogicanin1986 написав: 042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
Цікаво, а як давно це зробили?
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