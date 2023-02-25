Цікаво, а як давно це зробили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:22
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:47
Що саме я робив? Сума готівки на замовлення подивиться самі в приват 24 та на минфіні отзив є.
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:59
Мова, здається, йде саме про передзамовлення готівки. Тобто попередньо замовити можна мінімум 300 долярів.
Але воно й логічно: який сенс замовляти 100 долярів? Сотку можна (і треба) знімати без замовлення в будь-якому відділенні. І хай не триндять, шо в них одного сотенного папірця нема.
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