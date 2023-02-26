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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:22

  mogicanin1986 написав:
  042013 написав:У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?

Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$

Цікаво, а як давно це зробили?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:47

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  042013 написав:У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?

Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$

Цікаво, а як давно це зробили?
Що саме я робив? Сума готівки на замовлення подивиться самі в приват 24 та на минфіні отзив є.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:59

  Искатель написав:Цікаво, а як давно це зробили?

Мова, здається, йде саме про передзамовлення готівки. Тобто попередньо замовити можна мінімум 300 долярів.

Але воно й логічно: який сенс замовляти 100 долярів? Сотку можна (і треба) знімати без замовлення в будь-якому відділенні. І хай не триндять, шо в них одного сотенного папірця нема.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 03:29

Re: ПриватБанк

Как сейчас обстоит дело с выдачей валюты (с карточки ,депо) ?
Есть/нет ?
Спасибо.
designarm
 
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